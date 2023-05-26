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09:14, 26 мая 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на восемь лет за финансирование террористов

Военный суд приговорил жителя Сочи к 8,5 года за отправку денег «Исламскому государству»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 8,5 года лишения свободы жителя Сочи Нурали Курбанова за финансирование запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Первые три года россиянин проведет в тюрьме, а затем будет отправлен в колонию строгого режима.

Суд установил, что 11 декабря 2020 года и 7 августа 2021 года Курбанов осуществил два перевода на сумму 22 704 рубля и 100 долларов на счет участника ИГ.

24 мая сообщалось, что четверых бывших заключенных осудили на сроки от 8 до 10 лет за создание ячейки ИГ в калмыцкой колонии и публичные призывы к террористической деятельности.

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Любовь Ширижик
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