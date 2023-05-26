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15:21, 26 мая 2023Моя страна

«Союзмультфильм» выпустит совместные проекты с партнерами из двух стран

«Союзмультфильм» планирует два совместных проекта с анимационными студиями из ОАЭ и Индии

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

«Союзмультфильм» планирует выпустить два совместных проекта с анимационными студиями из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Индии. Об этом сообщила председатель совета директоров российской киностудии Юлиана Слащева, приводит ТАСС.

По ее словам, соответствующие документы находятся на финальной стадии подписания. «Интересно, что оба проекта про героев, которые одинаковы популярны и любимы и в нашей стране, и в большинстве стран Ближнего и Дальнего Востока», — пояснила Слащева.

Представительница «Союзмультфильма» также подчеркнула, что качество производства и сторителлинга в России по своему уровню не отстает от иностранных партнеров, отечественная анимационная отрасль создает достаточно конкурентоспособный продукт. «Для того чтобы добиться популярности в странах БРИКС, мне кажется, необходимо развивать совместное производство контента, в котором [следует] объединять сильные стороны производителей из разных стран», — добавила она.

Ранее в апреле состоялась презентация первого Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Мероприятие пройдет с 1 по 4 июня 2023 года в Перми в рамках празднования 300-летия города.

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Фариза Бацазова
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