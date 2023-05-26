Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:47, 26 мая 2023Путешествия

Путин описал реакцию Грузии на отмену виз фразой «совсем спятили»

Владимир Путин назвал поднявшуюся в Грузии «бучу» после отмены виз полной неожиданностью

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал возникшую в Грузии «бучу» после отмены виз и возобновления авиасообщения фразой «совсем спятили». Реакцию республики он оценил на встрече с членами «Деловой России», передает ТАСС

Российский лидер подчеркнул, что для него такая реакция была полной неожиданностью. «Я думал, что все скажут: "Ну вот спасибо, хорошо". Нет, там [в Грузии] поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу», — высказался президент.

Путин также добавил, что для него со стороны такое поведение выглядит странно и ему «не понятно, что там у них происходит».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Успенский
Обсудить
Последние новости
В Киеве раскрыли объем финансовой помощи Запада с начала СВО
Выдвижение сербской армии к границам Косова объяснили
На Украине назвали размер ожидаемой от Запада финансовой помощи
В Канаде оценили сроки возвращения сборной России по хоккею на турниры
Путин описал реакцию Грузии на отмену виз фразой «совсем спятили»
США собрались убедить победителя выборов в Турции принять Швецию в НАТО
Microsoft предупредила об опасности искусственного интеллекта
Российская стилистка назвала скрывающие полный живот платья на лето
Путин назвал возобновление авиасообщения с Грузией своим личным решением
Тайфун оставил остров в США без электричества и воды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.