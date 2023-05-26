Путин описал реакцию Грузии на отмену виз фразой «совсем спятили»

Владимир Путин назвал поднявшуюся в Грузии «бучу» после отмены виз полной неожиданностью

Президент России Владимир Путин назвал возникшую в Грузии «бучу» после отмены виз и возобновления авиасообщения фразой «совсем спятили». Реакцию республики он оценил на встрече с членами «Деловой России», передает ТАСС.ё

Российский лидер подчеркнул, что для него такая реакция была полной неожиданностью. «Я думал, что все скажут: "Ну вот спасибо, хорошо". Нет, там [в Грузии] поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу», — высказался президент.

Путин также добавил, что для него со стороны такое поведение выглядит странно и ему «не понятно, что там у них происходит».