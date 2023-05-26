МЭА: инвестиции в солнечную энергетику обгонят вложения в добычу нефти

Инвестиции в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), включая солнечную энергетику, обгонят вложения в добычу нефти. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на прогноз Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным агентства, в настоящий момент на каждый доллар, вложенный в ископаемое топливо, приходится почти 1,7 доллара на возобновляемые источники. При этом пять лет назад такое соотношение было один к одному.

Согласно прогнозу, в 2023 году вложения в ВИЭ вырастут на 24 процента в сравнении с 2021-м, до 1,7 триллиона долларов. При этом на добычу нефти станут тратить меньше денег, чем на «чистые» источники — вложения вырастут на 15 процентов относительно 2021 года, до триллиона долларов.

Ранее независимый аналитический центр Ember пришел к выводу, что в 2022 году на солнечные и ветряные электростанции пришлось 12 процентов генерации энергии в мире — показатель оказался на два процентных пункта больше установленного ранее рекорда. Такая динамика может предвещать начало конца эпохи ископаемого топлива.