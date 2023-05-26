ВСУ обстреляли приграничный российский поселок

Курский губернатор Старовойт сообщил о 20 прилетах по поселку Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано 20 прилетов. Из-за повреждения линий электропередачи на некоторых улицах нет света», — написал губернатор.

Старовойт пояснил, что ремонтные бригады приступят к восстановлению, как только это будет безопасно. Упавшими снарядами повредило окна и фасады двух частных домов. Данные о пострадавших среди местного населения не приводятся.

О прошлом обстреле поселка Теткино губернатор Роман Старовойт заявлял 12 мая. В результате украинской атаки оказались повреждены фасады и заборы в трех домах, также там выбиты окна. Пострадавших нет, из-за обстрела в районе частично было нарушено электроснабжение.