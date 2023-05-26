В Твери 28 мая пройдет велофестиваль

Велофестиваль «Навстречу лету-2023» стартует в Твери 28 мая

В Твери 28 мая стартует велофестиваль «Навстречу лету-2023», в этот день в городе перекроют ряд улиц и мостов. Как уточняет KP.RU, мероприятие начнется в 10 утра.

Начальной точкой велозаезда станет памятник Афанасию Никитину — здесь все желающие поучаствовать в велофестивале смогут пройти предварительную регистрацию.

Согласно расписанию велофестиваля, с 11 до 11:45 будет проводиться построение колонны и велопарад по маршруту набережная Афанасия Никитина — Старый мост — улица Советская — Тверской проспект — Новый мост — набережная Афанасия Никитина — Старый мост — Городской сад.

Велопарад завершится в 11:45 торжественным открытием фестиваля состоится в Городском саду. После этого, с 12 до 15:30 организаторы праздника проведут спортивно-развлекательные мероприятия и велосоревнования. Отмечается, что в день праздника в горсаду будут работать фудкорт и веревочный городок.

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