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11:33, 26 мая 2023Моя страна

В Твери 28 мая пройдет велофестиваль

Велофестиваль «Навстречу лету-2023» стартует в Твери 28 мая

Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

В Твери 28 мая стартует велофестиваль «Навстречу лету-2023», в этот день в городе перекроют ряд улиц и мостов. Как уточняет KP.RU, мероприятие начнется в 10 утра.

Начальной точкой велозаезда станет памятник Афанасию Никитину — здесь все желающие поучаствовать в велофестивале смогут пройти предварительную регистрацию.

Согласно расписанию велофестиваля, с 11 до 11:45 будет проводиться построение колонны и велопарад по маршруту набережная Афанасия Никитина — Старый мост — улица Советская — Тверской проспект — Новый мост — набережная Афанасия Никитина — Старый мост — Городской сад.

Велопарад завершится в 11:45 торжественным открытием фестиваля состоится в Городском саду. После этого, с 12 до 15:30 организаторы праздника проведут спортивно-развлекательные мероприятия и велосоревнования. Отмечается, что в день праздника в горсаду будут работать фудкорт и веревочный городок.

Ранее сообщалось, что хедлайнерами Международного фестиваля этнической музыки «Мир Сибири» станут музыканты из 12 стран.

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Варвара Кошечкина
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