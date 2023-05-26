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09:35, 26 мая 2023Забота о себе

Нутрициолог оценила возможность похудеть без спорта

Нутрициолог Деккер призвала контролировать недельный калораж для похудения без спорта

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Для похудения без спорта необходимо контролировать недельный калораж, включая читмилы, рассказала нутрициолог Ольга Деккер. Возможность похудения без физической активности она оценила в беседе с «Лентой.ру».

«Похудеть без физических тренировок можно, — уверяет Деккер. — Для снижения веса нужно создать дефицит калорий: тратить калорий больше, чем съедать. Этого можно достичь с помощью контроля размера порций, выбора питательных продуктов низкой калорийности, увеличения потребления овощей и фруктов и общего снижения потребления пищи с высоким содержанием сахара и жиров».

Однако физическая активность имеет множество преимуществ: поддерживает здоровый обмен веществ, укрепляет мышцы и кости, улучшает работу сердца и системы кровообращения и общее самочувствие. Регулярные тренировки помогут ускорить процесс потери веса, улучшить фигуру и повысить уровень энергии

Ольга Деккернутрициолог

Наилучший способ похудеть и удержать здоровый вес — комбинировать здоровое питание с занятиями спортом, уверяет нутрициолог. Если есть медицинские противопоказания к физической активности, нужно проконсультироваться с врачом или диетологом.

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Оптимальное количество потребляемых калорий зависит от многих факторов, включая пол, возраст, рост, уровень физической активности и цель похудения, продолжила Деккер. Обычно женщинам рекомендуют употреблять минимум 1200 калорий в день, мужчинам — 1500 калорий, чтобы обеспечить организм питательными веществами.

Слишком низкокалорийные диеты (менее 1200 калорий в день) могут привести к недостатку питательных веществ и энергии. Это спровоцирует утомляемость, снижение иммунитета, проблемы с концентрацией, потерю мышечной массы и медленный метаболизм. Долгосрочное соблюдение слишком низкокалорийной диеты может быть вредным для здоровья

Ольга Деккернутрициолог

Для того чтобы снизить риск срыва во время питания с ограниченным калоражем, можно иногда позволять себе есть то, что хочется, говорит Деккер. Количество читмилов, которое допустимо в неделю, может различаться в зависимости от целей, индивидуальных потребностей и предпочтений. Однако желательно, чтобы их количество не превышало одного-двух в неделю.

«Если вашей целью является похудение или поддержание определенного веса, важно контролировать общий прием калорий в течение недели, включая и читмилы. Перекос в потреблении слишком большого количества неполезных продуктов может отрицательно сказаться на достижении целей», — предупредила нутрициолог.

Ранее нутрициолог Елена Свиридова рассказала, как нужно питаться, чтобы сохранять бодрость в рабочее время. Она посоветовала обязательно завтракать и в течение дня позволять себе маленькие гастрономические радости.

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Вера Владзиевская
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