Нутрициолог оценила возможность похудеть без спорта
Для похудения без спорта необходимо контролировать недельный калораж, включая читмилы, рассказала нутрициолог Ольга Деккер. Возможность похудения без физической активности она оценила в беседе с «Лентой.ру».
«Похудеть без физических тренировок можно, — уверяет Деккер. — Для снижения веса нужно создать дефицит калорий: тратить калорий больше, чем съедать. Этого можно достичь с помощью контроля размера порций, выбора питательных продуктов низкой калорийности, увеличения потребления овощей и фруктов и общего снижения потребления пищи с высоким содержанием сахара и жиров».
Однако физическая активность имеет множество преимуществ: поддерживает здоровый обмен веществ, укрепляет мышцы и кости, улучшает работу сердца и системы кровообращения и общее самочувствие. Регулярные тренировки помогут ускорить процесс потери веса, улучшить фигуру и повысить уровень энергии
Наилучший способ похудеть и удержать здоровый вес — комбинировать здоровое питание с занятиями спортом, уверяет нутрициолог. Если есть медицинские противопоказания к физической активности, нужно проконсультироваться с врачом или диетологом.
Оптимальное количество потребляемых калорий зависит от многих факторов, включая пол, возраст, рост, уровень физической активности и цель похудения, продолжила Деккер. Обычно женщинам рекомендуют употреблять минимум 1200 калорий в день, мужчинам — 1500 калорий, чтобы обеспечить организм питательными веществами.
Слишком низкокалорийные диеты (менее 1200 калорий в день) могут привести к недостатку питательных веществ и энергии. Это спровоцирует утомляемость, снижение иммунитета, проблемы с концентрацией, потерю мышечной массы и медленный метаболизм. Долгосрочное соблюдение слишком низкокалорийной диеты может быть вредным для здоровья
Для того чтобы снизить риск срыва во время питания с ограниченным калоражем, можно иногда позволять себе есть то, что хочется, говорит Деккер. Количество читмилов, которое допустимо в неделю, может различаться в зависимости от целей, индивидуальных потребностей и предпочтений. Однако желательно, чтобы их количество не превышало одного-двух в неделю.
«Если вашей целью является похудение или поддержание определенного веса, важно контролировать общий прием калорий в течение недели, включая и читмилы. Перекос в потреблении слишком большого количества неполезных продуктов может отрицательно сказаться на достижении целей», — предупредила нутрициолог.
Ранее нутрициолог Елена Свиридова рассказала, как нужно питаться, чтобы сохранять бодрость в рабочее время. Она посоветовала обязательно завтракать и в течение дня позволять себе маленькие гастрономические радости.