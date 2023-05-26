Нутрициолог оценила возможность похудеть без спорта

Нутрициолог Деккер призвала контролировать недельный калораж для похудения без спорта

Для похудения без спорта необходимо контролировать недельный калораж, включая читмилы, рассказала нутрициолог Ольга Деккер. Возможность похудения без физической активности она оценила в беседе с «Лентой.ру».

«Похудеть без физических тренировок можно, — уверяет Деккер. — Для снижения веса нужно создать дефицит калорий: тратить калорий больше, чем съедать. Этого можно достичь с помощью контроля размера порций, выбора питательных продуктов низкой калорийности, увеличения потребления овощей и фруктов и общего снижения потребления пищи с высоким содержанием сахара и жиров».

Однако физическая активность имеет множество преимуществ: поддерживает здоровый обмен веществ, укрепляет мышцы и кости, улучшает работу сердца и системы кровообращения и общее самочувствие. Регулярные тренировки помогут ускорить процесс потери веса, улучшить фигуру и повысить уровень энергии Ольга Деккер нутрициолог

Наилучший способ похудеть и удержать здоровый вес — комбинировать здоровое питание с занятиями спортом, уверяет нутрициолог. Если есть медицинские противопоказания к физической активности, нужно проконсультироваться с врачом или диетологом.

Оптимальное количество потребляемых калорий зависит от многих факторов, включая пол, возраст, рост, уровень физической активности и цель похудения, продолжила Деккер. Обычно женщинам рекомендуют употреблять минимум 1200 калорий в день, мужчинам — 1500 калорий, чтобы обеспечить организм питательными веществами.

Слишком низкокалорийные диеты (менее 1200 калорий в день) могут привести к недостатку питательных веществ и энергии. Это спровоцирует утомляемость, снижение иммунитета, проблемы с концентрацией, потерю мышечной массы и медленный метаболизм. Долгосрочное соблюдение слишком низкокалорийной диеты может быть вредным для здоровья Ольга Деккер нутрициолог

Для того чтобы снизить риск срыва во время питания с ограниченным калоражем, можно иногда позволять себе есть то, что хочется, говорит Деккер. Количество читмилов, которое допустимо в неделю, может различаться в зависимости от целей, индивидуальных потребностей и предпочтений. Однако желательно, чтобы их количество не превышало одного-двух в неделю.

«Если вашей целью является похудение или поддержание определенного веса, важно контролировать общий прием калорий в течение недели, включая и читмилы. Перекос в потреблении слишком большого количества неполезных продуктов может отрицательно сказаться на достижении целей», — предупредила нутрициолог.

Ранее нутрициолог Елена Свиридова рассказала, как нужно питаться, чтобы сохранять бодрость в рабочее время. Она посоветовала обязательно завтракать и в течение дня позволять себе маленькие гастрономические радости.