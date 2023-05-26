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19:02, 26 мая 2023Наука и техника

У насекомых нашли ген молодости

ELife: ген Chinmo отвечает за развитие и рост личинки у насекомых

Изображение: IBE

Ученые Института исследования в области биомедицины Барселоны показали, что Chinmo является геном молодости у насекомых, отвечая за ювенильную стадию, а также является онкогенным фактором у людей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале eLife.

Насекомые, которые подвергаются полному превращению, например, мухи, проходят три стадии: зародыш внутри яйца, личинка (ювенильная стадия) и куколка, когда происходит превращение во взрослое насекомое. Было показано, что ген Br-C определяет формирование куколок, а ген E93 необходим для завершения метаморфозы и созревания тканей, из которых формируются взрослые особи. Однако ген ювенильной стадии до сих пор не был известен.

Исследователи удалили ген Chinmo у особей дрозофилы и обнаружили, что мутантные насекомые перешли к стадии куколки, не завершив ювенильную стадию. В норме личинка проходит через несколько фаз роста. Chinmo способствует росту тканей на ювенильной стадии дрозофилы, сохраняя клетки недифференцированными. Пока Chinmo экспрессируется, клетки не могут дифференцироваться, поскольку ген подавляет действие генов, отвечающих за формирование взрослых тканей.

Таким образом, ген Chinmo должен быть инактивирован, чтобы дрозофила могла перейти от ювенильной стадии к стадии куколки и успешно осуществить метаморфозу. Chinmo и Br-C принадлежат к большому семейству факторов транскрипции BTB-ZF — белков, участвующих в развитии рака и обнаруженных также у людей. Хотя предыдущие исследования показали, что Chinmo является предшественником рака, роль Br-C и E93 в этом заболевании была не изучена.

Исследование показало, что в то время как Chinmo способствует росту тканей и предотвращает дифференцировку клеток, что характерно для рака, C-Br и E93 служат супрессорами опухолей, активируя созревание тканей.

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Александр Еникеев
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