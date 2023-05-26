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17:18, 26 мая 2023Ценности

Стилистка посоветовала россиянкам избавиться от пяти вещей в гардеробе

Стилистка Марина Герман посоветовала россиянкам избавиться от телесных плотных колготок

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилистка Марина Герман посоветовала россиянкам избавиться от пяти вещей в гардеробе. Соответствующий материал появился на сайте издания The Voice.

В первую очередь специалистка обратила внимание на телесные плотные колготки, во вторую — на приталенный короткий жакет. По ее словам, вторая вещь является устаревшей и с ней нельзя составить многослойный образ. В связи с этим эксперт посоветовала заменить ее на удлиненные свободные пиджаки прямого кроя.

Кроме того, Герман выделила джинсы-скинни с очень низкой посадкой и приталенные косухи. «Имеются в виду сильно обтягивающие модели с очень узкими рукавами. Такие косухи выглядят старомодно, "простят" образ и к тому же они ужасно непрактичные — под них невозможно надеть объемный свитер или рубашку», — пояснила она.

В заключение собеседница особенно отметила стрейчевые кожаные легинсы. По ее мнению, подобный предмет гардероба довольно сложно подобрать под каждый тип фигуры. Герман рекомендовала приобрести вместо легинсов прямые кожаные брюки, которые отлично сочетаются с повседневными рубашками, свитерами и широкими базовыми футболками.

Ранее стилистка-имиджмейкер Диана Плиско назвала россиянкам три необходимые вещи для стильного образа на лето 2023 года. Специалистка посоветовала женщинам присмотреться к льняным костюмам. Помимо прочего, в грядущем жарком сезоне будут актуальны майки-алкоголички, джинсовые шорты или шорты-бермуды.

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Мария Винар
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