Последствия удара по нефтеперерабатывающему заводу под Харьковом сняли на видео

«РВ» показала видео столба дыма после удара по нефтеперерабатывающему заводу под Харьковом

В сети появились кадры последствий удара по Утковскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) под Харьковом. Видео показал Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (РВ).

Очевидцы сняли, как с территории завода, который находится в городе Мерефа Харьковской области, поднимается густой столб дыма.

Местные власти сообщили о повреждении предприятия после попадания беспилотника «Шахида», но не уточнили, что речь идет об объекте топливной инфраструктуры, говорится в сообщении.

23 мая Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары высокоточными корректируемыми авиабомбами по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Харьковской области, откуда украинская армия атаковала Белгородскую область.

