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17:14, 23 мая 2023Бывший СССР

Стало известно об ударах ВКС России по целям под Харьковом

«РВ»: ВКС России «умными» бомбами нанесли удары по целям ВСУ в Харьковской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары «умными» бомбами по целям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Харьковской области. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Сообщается, что российские войска наносят удары по позициям, откуда украинская армия атакует Белгородскую область. «Прямо сейчас истребители-бомбардировщики выпустили высокоточные корректируемые авиабомбы», — говорится в сообщении.

По данным «РВ», в регионе объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно, что в Сумской области Украины власти объявили эвакуацию жителей из ряда приграничных населенных пунктов.

22 мая на территорию Белгородской области проникла группа диверсантов. Ее заметили в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол в непосредственной близости от границы. В ликвидации диверсантов участвуют военные, Росгвардия и ФСБ. В области объявлен режим контртеррористической операции.

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Алевтина Запольская
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