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11:16, 23 мая 2023Бывший СССР

На Украине решили эвакуировать жителей с граничащих с Россией территорий

В Сумской области Украины объявили эвакуацию жителей с территорий на границе с Россией

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Сумской области Украины власти объявили эвакуацию жителей из ряда населенных пунктов Ахтырского района, которые находятся вблизи границы с Белгородской областью России. Об этом сообщила областная военная администрация региона в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«В этих общинах осуществляются меры по обеспечению безопасности жителей, в том числе перевозка желающих в безопасные места. Транспортными средствами эти общины обеспечены», — говорится в публикации.

22 мая в Белгородскую область проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, ДРГ заметили на территории Грайворонского округа в районе сел Глотово, Козинка и Гора-Подол в непосредственной близости от границы. В ликвидации диверсантов участвовали военные, а также Росгвардия и ФСБ. На следующий день, 23 мая, зачистка приграничного региона продолжилась.

В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, подразумевающий ряд временных мер, в числе которых — проверка документов у граждан и приостановка работы опасных производств.

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Кристина Есикова
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