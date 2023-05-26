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20:57, 26 мая 2023Бывший СССР

Зеленский ответил на петицию о легализации партнерства для однополых пар

Зеленский предложил проработать введение института партнерства для однополых пар

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о регистрации партнерства для однополых пар в республике. Об этом говорится в сообщении на странице соответствующего документа.

Отмечается, что глава государства предложил кабинету министров Украины проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства. При этом он напомнил, что в соответствии со статьей 51 Конституции республики брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины, а в условиях военного положения основной закон страны не может быть изменен.

Зеленский заявил, что в настоящий момент Министерство юстиции Украины работает над комплексным законодательным введением соответствующего института. Президент также добавил, что по затронутому в петиции вопросу он уже обратился к спикеру Верховной Рады и премьер-министру республики.

В марте в Верховную Раду был направлен законопроект, которым среди прочего вводилась возможность официальной регистрации однополого партнерства военнослужащими. Уточнялось, что в случае одобрения документа депутатами в законодательстве будут закреплены взаимные права и обязанности однополых пар, а также вопросы владения имуществом, наследства и социальной защиты.

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    Алевтина Запольская
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