Зеленский призвал украинских военных брать больше пленных

Зеленский заявил, что ВСУ нужно брать больше военнопленных

Президент Украины Владимир Зеленский призвал брать больше российских военнопленных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Все на фронте должны помнить, что чем больше мы возьмем русских военнопленных, тем больше вернется наших людей», — подчеркнул украинский лидер. Помимо этого, он также рассказал о положительных результатах обмена военнопленными. По словам Зеленского, российская сторона вернула 106 солдат, которые числились без вести пропавшими.

Ранее уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» провела обмен пленными, и поздравила российских военных с возвращением на родину.