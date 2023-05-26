Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:45, 26 мая 2023Бывший СССР

Зеленский призвал украинских военных брать больше пленных

Зеленский заявил, что ВСУ нужно брать больше военнопленных
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал брать больше российских военнопленных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Все на фронте должны помнить, что чем больше мы возьмем русских военнопленных, тем больше вернется наших людей», — подчеркнул украинский лидер. Помимо этого, он также рассказал о положительных результатах обмена военнопленными. По словам Зеленского, российская сторона вернула 106 солдат, которые числились без вести пропавшими.

Ранее уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» провела обмен пленными, и поздравила российских военных с возвращением на родину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Краснодар атаковали с помощью беспилотников. Один дрон упал в центре города
Медведев допустил поставку Украине ядерного оружия из США и Евросоюза
Медведев объяснил необходимость оставаться со своей страной в сложные времена
Во Франции обвинили НАТО в желании вызвать взрыв посредством Украины
США предупредили о возможных кибератаках со стороны Китая
Белгородский губернатор заявил об обстреле Грайворонского округа
В Днепропетровской области прозвучали взрывы
В ЛНР указали на проблемы ВСУ с поставками боеприпасов
Россиянам рассказали об оплате переработок
Очевидица описала момент взрыва в Краснодаре
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.