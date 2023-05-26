В России назвали главную задачу США в украинском конфликте

Депутат Чепа назвал выгодным продолжение украинского конфликта для США

США поддерживают Украину в конфликте с Россией, поскольку хотят продолжения военных действий между странами. Такую главную задачу ставит для себя Вашингтон, заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Самая главная задача США — создать конфликт. Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем им выгоднее. Естественно, они рассчитывают на успех Украины, но долгий конфликт с затягиванием в него европейских стран — это задача Соединенных Штатов Америки», — сказал депутат.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли рассказал, что Киев не сможет вернуть утраченные территории в краткосрочной перспективе. Он подчеркнул, что главная стратегическая цель Киева — вернуть себе земли, занятые Россией.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял о планах восстановить территориальную целостность Украины в границах 1991 года. По его словам, не может быть мира за счет территориальных компромиссов. В состав Украины после распада СССР в 1991 году входил Крымский полуостров, который вошел в состав России в 2014 году. Помимо этого, частью республики были Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.