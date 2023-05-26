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07:02, 26 мая 2023Наука и техника

Описаны особенности полученного Украиной американского ЗРК NASAMS

Военный эксперт Леонков назвал ЗРК NASAMS уступающим российским

Фото: MKFI / Wikipedia

Американо-норвежский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS во многом уступает по техническим характеристикам и возможностям российским аналогам. В частности, речь идет о возможности обнаружения и уничтожения различных целей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«NASAMS — это ЗРК средней дальности. Работает с зенитными управляемыми ракетами AIM-120 класса "воздух-воздух". Эти комплексы украинцам уже знакомы, мы выбиваем их из строя, поэтому требуются замены», — объяснил Леонков.

Он добавил, что NASAMS во многом уступают по характеристикам российским аналогам.

«Наши комплексы лучше и по техническим характеристикам, и по возможностям. У нас есть Бук-М2, Бук-М3, которые намного лучше работают по целям, лучше их обнаруживают, лучше сбивают», — сказал военный эксперт.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Украине одной единицы ЗРК NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму 285 миллионов долларов. В Пентагоне подчеркнули, что Украина испытывает острую потребность в наращивании вооружений для защиты от ударов России.

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Варвара Кошечкина
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