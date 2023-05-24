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22:39, 24 мая 2023Мир

Госдеп одобрил сделку по продаже Украине NASAMS

Пентагон: Госдеп одобрил сделку по продаже Украине NASAMS и сопутствующего оборудования

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Украине одной единицы зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму 285 миллионов долларов. Об этом сообщили в Пентагоне, пишет ТАСС.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в ходе визита в Норвегию украинская делегация договорилась о дополнительных поставках Вооруженным силам Украины (ВСУ) NASAMS. Он добавил, что представителям Киева также удалось договориться о передаче Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS, контрбатарейных радаров ARTHUR и «другого необходимого вооружения».

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Марина Совина
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