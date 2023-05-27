Байден отреагировал на перемещение российского ядерного оружия в Белоруссию

Reuters: Байден негативно отнесся к перемещению российского ядерного оружия в Белоруссию

Президент США Джо Байден отреагировал на сообщения о перемещении нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, американский лидер заявил, что его реакция на соответствующие сообщения «чрезвычайно негативная».

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о начале перемещения российского ядерного оружия на территорию Белоруссии. «Надо было подготовить там и места хранения, и прочее. Мы все это сделали», — рассказал он.

25 мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы регулирующие содержание нестратегического ядерного оружия РФ на территории республики.

В марте Байден уже комментировал сообщения о размещении Россией тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. «Опасные разговоры. Это вызывает беспокойство», — признал политик.

