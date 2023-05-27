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19:14, 27 мая 2023Спорт

«Бавария» установила рекорд среди клубов из топ-5 европейских лиг

«Бавария» установила рекорд по победам в национальном чемпионате среди клубов из топ-5 лиг

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

«Бавария» установила рекорд по победам в национальном чемпионате среди клубов из топ-5 европейских лиг. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда 11-й раз подряд выиграла чемпионат Германии-2023. В заключительном туре она победила на выезде «Кельн» со счетом 2:1 и благодаря этому вышла на первое место в таблице, опередив «Боруссию». Клубы набрали равное количество очков (71), однако мюнхенцы оказались выше по дополнительным показателям.

Предыдущий рекорд установил «Ювентус». Команда выиграла чемпионат Италии девять раз подряд с 2012 по 2020 год.

24 марта «Бавария» объявила о назначении нового тренера. Клуб заключил контракт с 49-летним немецким специалистом Томасом Тухелем. Соглашение рассчитано до конца июня 2025 года. Он сменил на этом посту соотечественника Юлиана Нагельсмана.

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    Андрей Стрельцов
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