Россиян заставят платить за уничтожение борщевика на заброшенных дачах

Юрист Гусятников: владельцев заброшенных дач заставят уничтожать борщевик за свой счет

Владельцы заброшенных дачных участков будут платить за уничтожение борщевика. Об этом рассказал россиянам юрист Петр Гусятников в интервью агентству «Прайм».

По его словам, за тем, чтобы борщевик не разрастался на муниципальной и частной земле теперь будут следить местные власти. Юрист уточнил, что раньше все ограничивалось лишь штрафами от двух до пяти тысяч рублей. Но в 2022 году подмосковные власти приняли закон, что одного штрафа мало — нужно принимать более строгие меры.

Теперь владельцы участков, на которых растет борщевик, будут получать уведомления о необходимости срочно его уничтожить. Если от собственника не будет никакого ответа, то местные органы власти вмешаются и сделают все самостоятельно.

Далее собственнику направят счет, который он должен будет оплатить в течение двух месяцев, объяснил Гусятников. Если он и этого не сделает, тогда власти обратятся в суд и после этого долг будет взыскиваться в судебном порядке.

Юрист предположил, что это будут делать путем вынесения судебных решений, без заседаний и крупного разбирательства. Стоимость обработки участка от борщевика будет зависеть от его площади и многих других факторов. В среднем стоимость процедуры участка до десяти соток находится в районе десяти тысяч рублей.

Эксперт уточнил, что «принудительная» обработка будет проводиться только на тех участках, к которым есть доступ.

Ранее Петр Гусятников напомнил россиянам о правилах поведения на дачном участке. По его словам, на даче, точно так же, как и в городской квартире, действует закон о тишине. Кроме того, владельцы участков должны регулярно косить траву не только у себя, но и на прилегающих территориях до пяти метров.

Также нельзя жарить шашлыки ближе, чем в пяти метрах от дома и других строений, сжигать мусор и сухую траву ближе 15 метров.