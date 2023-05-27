Глава МВД России рассказал о мошеннических кол-центрах под Херсоном

Глава МВД Колокольцев заявил, что под Херсоном годами работали мошеннические кол-центры

В Херсонской области годами работали кол-центры мошенников, в которые аферисты ходили как на официальную работу. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в эфире телеканала «Россия-1».

«И они работали, даже не отягощая себя какими-то моральными принципами», — сообщил министр.

Он отметил, что необходимо проводить беседы с самыми доверчивыми гражданами — российскими пенсионерами, так как те легче остальных поддаются на уловки мошенников «с украинским акцентом».

23 мая сообщалось, что Колокольцев заявил о попытках Запада приостановить членство России в Интерполе.