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18:48, 27 мая 2023Силовые структуры

Глава МВД России рассказал о мошеннических кол-центрах под Херсоном

Глава МВД Колокольцев заявил, что под Херсоном годами работали мошеннические кол-центры

Фото: Unsplash

В Херсонской области годами работали кол-центры мошенников, в которые аферисты ходили как на официальную работу. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев в эфире телеканала «Россия-1».

«И они работали, даже не отягощая себя какими-то моральными принципами», — сообщил министр.

Он отметил, что необходимо проводить беседы с самыми доверчивыми гражданами — российскими пенсионерами, так как те легче остальных поддаются на уловки мошенников «с украинским акцентом».

23 мая сообщалось, что Колокольцев заявил о попытках Запада приостановить членство России в Интерполе.

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    Елизавета Новикова
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