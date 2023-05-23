Колокольцев заявил о попытках Запада приостановить членство России в Интерполе

Глава МВД России: ряд стран Запада пытаются приостановить членство России в Интерполе

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что ряд западных стран пытаются ограничить Москве возможность задействовать каналы Интерпола для розыска преступников или даже приостановить членство РФ в этой организации. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Колокольцев считает, что такое желание подчеркивает планы этих стран оказывать политическое давление на любое неугодное правительство. Он подчеркнул, что, согласно третьей статье Устава Интерпола, категорически запрещено вмешиваться во внутренние дела стран-участниц или осуществлять деятельность политического характера.

Ранее глава МВД сообщил, что преступные группировки под контролем киевских кураторов вовлекают россиян в распространение наркотиков. Ведомство зафиксировало непосредственное участие сотрудников украинских силовых структур в организации подпольных нарколабораторий на территории России.