Колокольцев заявил о вовлечении киевскими кураторами россиян в наркобизнес

Глава МВД: под контролем киевских кураторов группировки вовлекают россиян в наркобизнес

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что преступные группировки под контролем киевских кураторов вовлекают россиян в распространение наркотиков. Его слова передает ТАСС.

Глава МВД рассказал, что ведомство зафиксировало непосредственное участие сотрудников украинских силовых структур в организации подпольных нарколабораторий на территории России. Отмечается, что завербованные украинскими кураторами наркодилеры сначала проходят проверку на полиграфе. Так они доказывают свою надежность.

Колокольцев отметил, что данная ситуация контролируема, но есть ряд трудностей, с которыми полицейские сталкиваются. Например, ассортимент запрещенных веществ расширяется, а схемы сбыта меняются. Также вербовщики применяются средства анонимной связи, чтобы вовлекать молодежь в наркобизнес.

Ранее глава МВД заявил, что за год изъяло на треть больше наркотиков, чем в 2021 году. Речь идет о 31 тонне изъятых веществ. Кроме того, ведомство усилило контроль на южных границах России для борьбы с контрабандой наркотиков.