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14:37, 20 марта 2023Силовые структуры

Глава МВД Колокольцев заявил об изъятии 31 тонны наркотиков за год

Глава МВД Колокольцев заявил, что за 2022 год в России изъята 31 тонна наркотиков

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что за год МВД изъяло на треть больше наркотиков, чем в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о 31 тонне изъятых веществ. Кроме того, ведомство усилило контроль на южных границах России для борьбы с контрабандой наркотиков.

Ранее Колокольцев в ходе коллегии раскрыл количество выявленных преступлений, связанных с распространением фейков про армию. Силовики выявили порядка пяти тысяч правонарушений и 41 преступление, связанное с фейками.

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Екатерина Власова
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