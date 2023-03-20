Путин потребовал от МВД уничтожать верхушку наркобизнеса

Президент России потребовал от МВД усилить борьбу с наркоугрозой и уничтожать ее верхушку

Глава МВД Колокольцев заявил об изъятии 31 тонны наркотиков за год

Начало событий в новости Глава МВД Колокольцев заявил об изъятии 31 тонны наркотиков за год

Президент России Владимир Путин призвал полицейских усилить борьбу с наркоугрозой и уничтожать верхушку наркобизнеса. Об этом глава государства заявил на коллегии МВД, передает ТАСС.

По его словам, правоохранители должны выявлять крупных организаторов наркобизнеса и пресекать трансграничные каналы поставок запрещенных веществ в страну, а не только бороться с наркодилерами и мелкими торговцами. Путин считает, что полицейским нужно искать более эффективные методы и технические решения в борьбе с наркоугрозой.

При этом президент отметил, что на долю МВД приходится большая часть выявленных наркопреступлений.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что за 2022 год полицейские изъяли на треть больше наркотиков, чем в 2021 году. Речь идет о 31 тонне изъятых веществ. Кроме того, ведомство усилило контроль на южных границах России для борьбы с контрабандой наркотиков.