Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
23:59, 27 мая 2023Экономика

В США оценили последствия объявления дефолта по госдолгу

Белый дом заявил, что при объявлении дефолта по госдолгу фондовый рынок США рухнет на 45%

Фото: Pixabay

В случае объявления дефолта по выплатам по государственному долгу фондовый рынок США рухнет на 45 процентов, такую оценки дает Совет экономических консультантов Белого дома, перелает РИА Новости.

Объем ВВП страны в этом случае сократится на 6,1 процента, 8,3 миллиона человек лишатся рабочих мест. Все эти факторы спровоцируют глубокую рецессию, сравнимую с 2008 годом, говорится в докладе.

Дефолт по госдолгу может быть объявлен в начале июня 2023 года, если республиканцам и демократам не удастся договориться относительно долгового лимита. В настоящее время он установлен на уровне 31,4 триллиона долларов, однако суммарный обхем обязательств США достиг рекордных 31,8 триллиона, говорится в материале.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден надеется к концу дня иметь ясность по соглашению с конгрессом насчет потолка государственного долга.

Минфин в пятницу предупредил, что уже 5 июня Штаты будут не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства. Это произойдет, если законодатели к этому дню не санкционируют расширения лимитов заимствований.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине выдвинули Москве встречные условия для мирного урегулирования конфликта. Что об этом думают в России?
    В США оценили последствия объявления дефолта по госдолгу
    Стало известно о взятии в плен солдат ВСУ в Харьковской области
    В Госдуме ответили на выдвинутые Киевом условия для мирных переговоров
    Победившая в Каннах режиссер раскритиковала правительство Франции
    Сальдо оценил решение оставить Херсон
    Роналду стал серебряным призером чемпионата Саудовской Аравии
    Стало известно о пострадавших при обстреле ВСУ детях в Белгородской области
    Диетолог назвал самое вредное мясо
    Легионер клуба РПЛ заявил о готовности сделать все ради отъезда из России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.