В США оценили последствия объявления дефолта по госдолгу

Белый дом заявил, что при объявлении дефолта по госдолгу фондовый рынок США рухнет на 45%

В случае объявления дефолта по выплатам по государственному долгу фондовый рынок США рухнет на 45 процентов, такую оценки дает Совет экономических консультантов Белого дома, перелает РИА Новости.

Объем ВВП страны в этом случае сократится на 6,1 процента, 8,3 миллиона человек лишатся рабочих мест. Все эти факторы спровоцируют глубокую рецессию, сравнимую с 2008 годом, говорится в докладе.

Дефолт по госдолгу может быть объявлен в начале июня 2023 года, если республиканцам и демократам не удастся договориться относительно долгового лимита. В настоящее время он установлен на уровне 31,4 триллиона долларов, однако суммарный обхем обязательств США достиг рекордных 31,8 триллиона, говорится в материале.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден надеется к концу дня иметь ясность по соглашению с конгрессом насчет потолка государственного долга.

Минфин в пятницу предупредил, что уже 5 июня Штаты будут не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства. Это произойдет, если законодатели к этому дню не санкционируют расширения лимитов заимствований.