Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
23:30, 27 мая 2023Забота о себе

Диетолог назвал самое вредное мясо

Диетолог Бобровский назвал красное мясо, прежде всего свинину, самым вредным

Фото: Unsplash.com

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik назвал красное мясо, прежде всего свинину, самым вредным.

«В ее составе содержится большое количество насыщенных, или "плохих", жиров», — пояснил специалист.

По словам Бобровского, чем больше таких жиров в мясе, тем больше оно способствует развитию болезней, например, атеросклероза, после которого возможны инсульты, инфаркты и нарушения кровообращения.

Однако не все красное мясо так вредно, уточнил диетолог. Например, на Кавказе употребляют баранину, однако в регионе большое число долгожителей.

Специалист пояснил, что кавказцы едят не баранину, а ягнятину, которая по составу жиров напоминает рыбу и является полезной.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова назвала пармезан самым вредным сыром для сердца. По ее словам, в зрелых твердых сырах много жира и соли. Специалист посоветовала ограничивать такие продукты в рационе.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине выдвинули Москве встречные условия для мирного урегулирования конфликта. Что об этом думают в России?
    Сальдо оценил решение оставить Херсон
    Роналду стал серебряным призером чемпионата Саудовской Аравии
    Стало известно о пострадавших при обстреле ВСУ детях в Белгородской области
    Диетолог назвал самое вредное мясо
    Легионер клуба РПЛ заявил о готовности сделать все ради отъезда из России
    В США оценили вероятность предотвращения дефолта
    В Каннах назвали победителей в номинациях лучшая мужская и женская роль
    Глава российского региона попал под обстрел со стороны Украины
    Состояние Маска и Безоса превысило средства Минфина США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.