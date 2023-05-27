Диетолог назвал самое вредное мясо

Диетолог Бобровский назвал красное мясо, прежде всего свинину, самым вредным

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik назвал красное мясо, прежде всего свинину, самым вредным.

«В ее составе содержится большое количество насыщенных, или "плохих", жиров», — пояснил специалист.

По словам Бобровского, чем больше таких жиров в мясе, тем больше оно способствует развитию болезней, например, атеросклероза, после которого возможны инсульты, инфаркты и нарушения кровообращения.

Однако не все красное мясо так вредно, уточнил диетолог. Например, на Кавказе употребляют баранину, однако в регионе большое число долгожителей.

Специалист пояснил, что кавказцы едят не баранину, а ягнятину, которая по составу жиров напоминает рыбу и является полезной.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова назвала пармезан самым вредным сыром для сердца. По ее словам, в зрелых твердых сырах много жира и соли. Специалист посоветовала ограничивать такие продукты в рационе.

