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06:27, 27 мая 2023Мир

Байден пожаловался на свой пуленепробиваемый дом

Джо Байден рассказал, что сотрудники секретной службы делают его дом пуленепробиваемым
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ron Sachs — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Джо Байден рассказал, что сотрудники секретной службы проводят специальные работы, чтобы сделать его дом пуленепробиваемым. Поэтому в жилище не получается проникнуть, пожаловался политик, передает РИА Новости.

Специалисты сказали Байдену, что он не сможет вернуться домой в течение пяти недель. Этой информацией президент поделился с журналистами перед вылетом в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде.

«Домой мне не поехать; они [сотрудники секретной службы] сказали, что я не смогу вернуться в течение пяти недель. Поэтому я еду в Кэмп-Дэвид, моя внучка заканчивает школу в воскресенье, и так будет ближе всего, чтобы я мог приехать на ее выпускной», — объяснил толпе американский глава.

В апреле Джо Байден оговорился во время выступления в Ирландии и предложил собравшимся лизнуть мир. Политик поблагодарил присутствующих в своей речи на торжественном ужине, а затем допустил оговорку.

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    Марина Совина
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