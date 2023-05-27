Байден пожаловался на свой пуленепробиваемый дом

Джо Байден рассказал, что сотрудники секретной службы делают его дом пуленепробиваемым

Президент США Джо Байден рассказал, что сотрудники секретной службы проводят специальные работы, чтобы сделать его дом пуленепробиваемым. Поэтому в жилище не получается проникнуть, пожаловался политик, передает РИА Новости.

Специалисты сказали Байдену, что он не сможет вернуться домой в течение пяти недель. Этой информацией президент поделился с журналистами перед вылетом в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде.

«Домой мне не поехать; они [сотрудники секретной службы] сказали, что я не смогу вернуться в течение пяти недель. Поэтому я еду в Кэмп-Дэвид, моя внучка заканчивает школу в воскресенье, и так будет ближе всего, чтобы я мог приехать на ее выпускной», — объяснил толпе американский глава.

В апреле Джо Байден оговорился во время выступления в Ирландии и предложил собравшимся лизнуть мир. Политик поблагодарил присутствующих в своей речи на торжественном ужине, а затем допустил оговорку.