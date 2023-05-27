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21:36, 27 мая 2023Россия

Мебельная фабрика загорелась в российском городе

Мебельная фабрика загорелась в Рыбинске Ярославской области
СюжетПожар в Москве:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Кровля мебельной фабрики загорелась в Рыбинске Ярославской области. По данным МЧС, площадь пожара составляет 1 500 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщение о пожаре по адресу улица Поселковая, дом 4 поступило вечером 27 мая. По данным из открытых источников, по этому адресу располагается мебельная фабрика «Свобода». Информации о погибших и пострадавших нет.

Отмечается, что на месте пожара произошло обрушение кровли на площади 3 000 квадратных метров. Принимаются все усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. В ликвидации пламени задействованы 60 человек и 21 единица техники.

Ранее сообщалось, что днем 27 мая в Москве произошло возгорание на рынке «Садовод». Пожар начался на третьем этаже здания. Продавцы выносили товар на улицу.

25 мая в центре Москвы на Никитском бульваре возник пожар в жилом доме для служащих Московской конторы Государственного банка, построенном в начале XIX века.

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    Екатерина Подвигина
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