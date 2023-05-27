В российском регионе покончил с собой начальник районного ГИБДД

Baza: в Пермском крае покончил с собой начальник ГИБДД Горнозаводского района

В Пермском крае покончил с собой начальник ГИБДД Горнозаводского района. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Тело мужчины обнаружили в служебном кабинете. Там же нашли его табельное оружие и предсмертную записку. Он был разведен, у него осталось двое детей и кредит.

Ранее 37-летний бывший десантник из Москвы попытался совершить суицид после отказа в отправке в зону специальной военной операции (СВО), где находится его брат. Сейчас жизни бывшего десантника ничего не угрожает.

В октябре 2022 года на территории воинской части в Свердловской области покончил с собой мобилизованный россиянин. Тело 46-летнего мужчины нашли в столовой учебного танкового центра в российском регионе.

