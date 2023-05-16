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14:57, 16 мая 2023Россия

В Москве экс-десантник попытался совершить суицид после отказа в отправке на СВО

Baza: бывший десантник из Москвы попытался совершить суицид после отказа в отправке на СВО

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Бывший десантник из Москвы попытался совершить суицид после отказа в отправке в зону специальной военной операции (СВО), где находится его брат. Об этом сообщает Baza.

По информации издания, 37-летний экс-военный не смог вернуться в ряды Вооруженных сил России, так как комиссия выявила у него склонность к самоубийству. Мужчина тяжело воспринял это решение.

По данным канала, 15 мая москвича навещала знакомая, после ухода которой он и попытался покончить с собой, однако выжил. Сейчас жизни бывшего десантника ничего не угрожает.

Ранее в Москве попытался совершить самоубийство студент колледжа, получивший повестку на военные сборы. По словам матери юноши, перед этим сын отправил ей прощальное сообщение с просьбой простить его, после чего он выключил телефон.

Кроме того, в октябре 2022 года на территории воинской части в Свердловской области покончил с собой мобилизованный россиянин. Тело 46-летнего мужчины нашли в столовой учебного танкового центра. Рядом с ним лежало лезвие.

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Константин Лысяков
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