Знакомый Киссинджера рассказал о его «абсолютном наслаждении» в России

Политолог Караганов: для Генри Киссинджера было абсолютным наслаждением выступать в России

Для бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера было удовольствием выступать перед российскими учеными. Об этом «Ленте.ру» рассказал декан факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Караганов, знакомый с ним лично. 27 мая американскому политику исполнилось 100 лет.

«Я много раз с ним встречался в жизни. В 2016 году я его пригласил выступить в университете у нас на факультете. Мы собрали молодых ученых, молодых преподавателей, это было абсолютное наслаждение для них, но и, по-моему, для самого Киссинджера, потому что в Америке в академическом сообществе его травят. А он великий профессор, кроме того, что он великий американский мыслитель. Но в Америке у нет возможности вернуться к своей прежней профессии, а тут он вернулся. Это было сказочно, все были воодушевлены, он тоже. Это было интересно», — поделился воспоминаниями политолог.

По мнению Сергея Караганова, Генри Киссинджер обладает глубокими аналитическими способностями и огромными знаниями о политике.

«Даже в своей последней книге, которая, к сожалению, еще не опубликована, она называется "О лидерстве", он дает анализ, существенно отличающийся от того интервью, которое сейчас все обсуждают, которое пронзительно [отражает] и состояние мировой политики, и состояние западных обществ. Он видит гораздо дальше и глубже. Другое дело, публичные области — он все-таки живет в своей собственной культуре и, наверное, в своей собственной интеллектуально-политической парадигме. Он не хочет поливать всех открыто, но у него смелый ум по-прежнему», — заключил он.

В недавнем интервью журналу The Economist Генри Киссинджер назвал США и Китай главной угрозой миру и самому существованию человечества, так как они взяли курс на конфликт друг с другом. Также, по его мнению, Украину следует принять в НАТО из-за улучшенного национального вооружения и отсутствия у нее опытного руководства.

Кроме того, он оценил российский проект по гарантиям безопасности. Политик назвал его неприемлемым, но допустил, что документ мог стать отправной точкой для начала диалога.

Генри Альфред Киссинджер — американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений. Занимал пост советника президента США по национальной безопасности с 1969 по 1975 годы, а также был государственным секретарем страны с 1973 по 1977 годы. Он получил Нобелевскую премию мира за роль в достижении Парижского мирного соглашения, которое на время прекратило войну во Вьетнаме и, как предполагалось, должно было ее завершить. Внес большой вклад в политику разрядки в отношениях Москвы и Вашингтона.