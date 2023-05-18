Киссинджер оценил российский проект по гарантиям безопасности

Киссинджер: российский проект по гарантиям безопасности мог послужить началом переговоров

Российские проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности могли послужить началом переговоров. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию Economist.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин сделал предложение по поводу долгосрочной эволюции Североатлантического альянса, США не восприняли его всерьез.

По словам Киссинджер, само предложение «не было приемлемым, но могло бы стать отправной точкой» для диалога.

Кроме того, участвующая в переговорах замгоссекретаря США Уэнди Шерман ненавидит президента Путина, добавил экс-госсекретарь.

Ранее Путин сообщил, что Запад отказал России по всем позициям о гарантиях безопасности. «Тогда окончательно стало понятно, что отмашка на реализацию агрессивных планов дана, и останавливаться уже они не собираются. Угроза нарастала», — сказал политик.