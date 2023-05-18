Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:35, 18 мая 2023Мир

Киссинджер оценил российский проект по гарантиям безопасности

Киссинджер: российский проект по гарантиям безопасности мог послужить началом переговоров

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Российские проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности могли послужить началом переговоров. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию Economist.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин сделал предложение по поводу долгосрочной эволюции Североатлантического альянса, США не восприняли его всерьез.

По словам Киссинджер, само предложение «не было приемлемым, но могло бы стать отправной точкой» для диалога.

Кроме того, участвующая в переговорах замгоссекретаря США Уэнди Шерман ненавидит президента Путина, добавил экс-госсекретарь.

Ранее Путин сообщил, что Запад отказал России по всем позициям о гарантиях безопасности. «Тогда окончательно стало понятно, что отмашка на реализацию агрессивных планов дана, и останавливаться уже они не собираются. Угроза нарастала», — сказал политик.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ФБР объявило награду в 10 миллионов долларов за голову русского хакера. Кто он такой и почему не прячет лицо?
Черноморский флот России усилят новыми боевыми кораблями
Илон Маск извинился за сравнение Сороса с персонажем из «Людей Икс»
Киссинджер оценил российский проект по гарантиям безопасности
В США высказались насчет поставок Украине истребителей F-16 другими странами
В Китае назвали главную жертву украинского конфликта
Умер актер из «Чисто английского убийства» Галлуччи
В России потребовали незамедлительно начать онлайн-торговлю алкоголем
Вооруженного пассажира машины каршеринга задержали в Москве
Российcкую порноактрису внесли в базу «Миротворца»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.