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12:30, 21 февраля 2023Мир

Путин заявил об отказе Запада в гарантиях безопасности для России

Путин: Запад отказал России по всем позициям о гарантиях безопасности

Фото: Nikola Solic / Reuters

Запад отказал России по всем позициям о гарантиях безопасности, и угроза с каждым днем нарастала. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Прямую трансляцию речи президента ведет телеканал «Россия 24» на платформе «Смотрим».

«В декабре 2021 года мы официально направили в США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности, но по всем ключевым, принципиальным для нас позициям получили, по сути, дела прямой отказ. Тогда окончательно стало понятно, что отмашка на реализацию агрессивных планов дана, и останавливаться уже они не собираются. Угроза нарастала», — сказал политик.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что лидеры Запада тянули время и занимались крючкотворством. По мнению главы государства, Запад закрывал глаза на политические убийства и репрессии со стороны Киева. Путин также высказал предположение, что западные лидеры поощряли террористические действия.

Переговоры о поставках оружия и средств противовоздушной обороны (ПВО), по словам Путина, велись Западом и до начала спецоперации на Украине.

Глава государства оглашает послание в Гостином дворе. На мероприятии присутствуют не только члены верхней и нижней палат российского парламента, но и духовные лица, общественные деятели и участники спецоперации. Иностранные журналисты на него не приглашены.

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Виктория Кондратьева
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