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12:01, 27 мая 2023Спорт

Клопп рассказал о реакции игроков на непопадание «Ливерпуля» в Лигу чемпионов

Тренер Клопп заявил, что игроки не уйдут из «Ливерпуля» после непопадания в Лигу чемпионов

Фото: Lee Smith / Action Images via Reuters

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о реакции игроков на непопадание команды в Лигу чемпионов в сезоне-2023/2024. Его слова приводит Daily Mail.

Специалист заявил, что никто из футболистов не захотел покинуть клуб. Он подчеркнул, что ответственность за провал лежит на нем, поэтому никто из игроков не должен винить себя в этом. «Я никогда не понимал концепции ухода», — добавил тренер.

«Ливерпуль» впервые за семь лет с 2016 года не сыграет в Лиге чемпионов. В главном европейском турнире сезона-2023/2024 от Английской премьер-лиги (АПЛ) выступят «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Команда Клоппа занимает пятую строчку в таблице чемпионата Англии с 66 очками. За один тур до окончания чемпионата мерсисайдцы гарантировали себе участие в Лиге Европы в сезоне-2023/2024.

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    Анастасия Борисова
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