MWM: вслед за Артемовском ВСУ могут потеряют контроль над Часовым Яром

Украина может потерять контроль над городом Часов Яр после поражения в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine.

«Западные аналитики ожидают, что город Часов Яр к западу от Бахмута станет следующей целью российских наступательных действий», — говорится в статье.

Также обозреватели подчеркнули, что после разгрома в Артемовске Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять крупные города Краматорск и Славянск. Об этом ранее говорил президент страны Владимир Зеленский. Это связано с тем, что Артемовск из-за логистических узлов имеет большое значение для дальнейших боевых действий.

20 мая отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли Артемовск под полный контроль. Сражение за город продолжалось больше 200 дней и стало одним из самых продолжительных с начала спецоперации. В ночь на 21 мая Минобороны России подтвердило, что российские силы взяли под контроль Артемовск.