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16:36, 27 мая 2023Мир

В Минобороны Сербии рассказали о развертывании армии у линии с Косово

В Минобороны Сербии рассказали о развертывании армии у административной линии с Косово

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

В Сербии развертываются армейские подразделения у административной линии на границе с самопровозглашенной республикой Косово. Об этом заявил глава Минобороны Сербии Милош Вучевич, передает РИА Новости.

«Нам не хочется играть ни в какие военные игры, но красные линии для Сербии известны. Развертывание подразделений происходит сейчас в соответствии с актуальной ситуацией, и они останутся на позициях в дальнейшем», — отметил министр.

Ранее президент Сербии Александр Вучич назначил заседание совета национальной безопасности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово на 27 мая. В этот же день политик подписал приказ о повышении боевой готовности частей Вооруженных сил Сербии до высшей степени и приказал им срочно двигаться в направлении административной линии с Косово и Метохией. Глава республики решился на этот шаг из-за насильственных действий косовской полиции, совершаемых в адрес протестующего сербского населения в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче.

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    Виктория Кондратьева
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