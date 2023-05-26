Блинкен обвинил Косово в усилении напряженности в отношениях с Сербией

Госсекретарь США Блинкен: действия Косово обострили напряженность с Сербией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия непризнанного Косова по захвату муниципальных зданий обострили напряженность с властями в Белграде. Таким образом, были подорваны усилия по нормализации их отношений, заявление главы американской дипломатии распространил Госдеп.

«США решительно осуждают действия правительства Косово по силовому захвату муниципальных зданий на севере региона, что было предпринято вопреки рекомендациям США и европейских партнеров Косово», — отметил он.

По словам Блинкена, такие шаги привели к резкой эскалации напряженности, «подорвав наши усилия по нормализации отношений между Косово и Сербией».

Глава американской дипломатии также призвал премьер-министра непризнанного Косово Альбина Курти «изменить курс и воздержаться от любых дальнейших действий, которые могут привести к обострению напряженности».

Ранее президент Сербии Александр Вучич отказался подписывать документ о признании Косово до конца своего президентского срока. Глава республики сообщил, что не будет заключать новые соглашения с Приштиной. Так, политик отметил, что его подпись наложила бы на страну юридические обязательства.

В пятницу Вучич назначил заседание совета национальной безопасности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово на 27 мая. В этот же день политик подписал приказ о повышении боевой готовности частей Вооруженных сил Сербии до высшей степени и приказал им срочно двигаться в направлении административной линии с Косово и Метохией.