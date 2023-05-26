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21:52, 26 мая 2023Мир

Вучич назначил заседание совета национальной безопасности

Вучич соберет в субботу совет национальной безопасности из-за ситуации в Косово
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич назначил заседание совета национальной безопасности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово на субботу, 27 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Вучич подписал приказ о повышении боевой готовности частей Вооруженных сил Сербии до высшей степени и приказал им срочно двигаться в направлении административной линии с Косово и Метохией.

Причиной стала ситуация на севера Косово, где после местных выборов, которые бойкотировало сербское большинство, мэрами были поставлены албанцы.

В мае в Косово стартовали учения Североатлантического альянса, которые закончатся 2 июня. Учениями руководит Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM).

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    Юлия Мискевич
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