Киссинджер рассказал о потерянных ориентирах ведущих стран мира

Киссинджер: большинство ведущих стран мира потеряло ориентиры в новых условиях

Большинство ведущих стран мира потеряло ориентиры в новых условиях на мировой арене. Государства находятся в процессе изменения или адаптации, объяснил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью для издания The Wall Street Journal.

«[Почти все] крупные страны... задаются вопросом о своем базовом ориентире. У большинства из них нет внутренних ориентиров, и они находятся в процессе изменения или адаптации к новым обстоятельствам», — объяснил политик.

Кроме того, по мнению Киссинджера, в мире на данный момент царит «беспорядок».

В марте Генри Киссинджер оценил риски второй холодной войны, которая может произойти. По мнению политика, она будет тяжелее первой. Бывший госсекретарь оценил, что конфликт может начаться между Китаем и США, так как обе страны обладают экономическими ресурсами, которые можно сопоставить.