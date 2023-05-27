Генри Киссинджер заявил, что Япония может создать оружие массового уничтожения

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер спрогнозировал создание Японией оружия массового уничтожения. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Политик отметил, что КНР рассчитывает быть доминирующей силой в своем регионе. По его словам, Китай может занять настолько сильную позицию, что Индия и Япония вынуждены будут считаться с этим.

Киссинджер подчеркнул, что в ответ Япония разработает свое ядерное оружие массового уничтожения. По его словам, это может произойти в течение «трех, пяти или семи лет».

Ранее Киссинджер назвал Соединенные Штаты и Китай главной угрозой миру и самому существованию человечества, так как они взяли курс на конфликт друг с другом. Он выразил надежду на то, что в случае встречи лидеров стран, вместо перечисления претензий американский президент скажет: «Господин председатель [КНР], две главные угрозы миру сейчас — это мы двое. В том смысле, что мы имеем возможность уничтожить человечество. Думаю, нам стоит договориться о том, что мы попытаемся избежать такой ситуации», — заявил политик.

