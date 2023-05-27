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06:21, 27 мая 2023Мир

Киссинджер спрогнозировал создание Японией оружия массового уничтожения

Генри Киссинджер заявил, что Япония может создать оружие массового уничтожения
Генри Киссинджер

Генри Киссинджер. Фото: Jaime R Carrero / Reuters

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер спрогнозировал создание Японией оружия массового уничтожения. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Политик отметил, что КНР рассчитывает быть доминирующей силой в своем регионе. По его словам, Китай может занять настолько сильную позицию, что Индия и Япония вынуждены будут считаться с этим.

Киссинджер подчеркнул, что в ответ Япония разработает свое ядерное оружие массового уничтожения. По его словам, это может произойти в течение «трех, пяти или семи лет».

Ранее Киссинджер назвал Соединенные Штаты и Китай главной угрозой миру и самому существованию человечества, так как они взяли курс на конфликт друг с другом. Он выразил надежду на то, что в случае встречи лидеров стран, вместо перечисления претензий американский президент скажет: «Господин председатель [КНР], две главные угрозы миру сейчас — это мы двое. В том смысле, что мы имеем возможность уничтожить человечество. Думаю, нам стоит договориться о том, что мы попытаемся избежать такой ситуации», — заявил политик.

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