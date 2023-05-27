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16:56, 27 мая 2023Мир

В Индии чиновник осушил дамбу ради смартфона

Индийский чиновник осушил дамбу ради утонувшего смартфона

Фото: @RAMANMANN1974

В Индии правительственный чиновник Раджеш Вишвас был отстранен от работы после того, как приказал осушить дамбу Херкатта в центральном индийском штате Чхаттисгарх ради утонувшего смартфона, который он уронил в воду во время селфи. Об этом сообщает BBC.

После того, как местные водолазы не смогли найти телефон, чиновник заплатил за доставку дизельного насоса. Для откачки воды потребовалось три дня. По словам Вишваса, это было необходимо, так как в телефоне содержались конфиденциальные правительственные данные.

Вишвас сказал, что получил устное разрешение слить «некоторое количество воды в ближайший канал». Он добавил, что его заверили в пользе слива для фермеров. С дамбы было сброшено примерно два миллиона литров воды, достаточных для орошения шести квадратных километров сельскохозяйственных угодий.

Чиновник отказался признавать злоупотребление положением, заявив, что вода, которую он слил, была из переливной части плотины и «непригодна для использования». Но его действия вызвали критику со стороны политиков.

Ранее в Индии программист, работающий в IT-компании в индийском городе Гургаон, штат Харьяна, стал жертвой мошенников и лишился сбережений. Мужчина получил сообщение в мессенджере WhatsApp от незнакомого номера. В сообщении утверждалось, что он может заработать, ставя лайки роликам на YouTube. Желающий подработать программист заинтересовался предложением и сразу решил ответить на него. Мужчина доверился незнакомым людям и перевел им в общей сложности 4,2 миллиона рупий (четыре миллиона рублей) со своего банковского счета и счета жены.

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    Анжелика Бережная
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