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10:15, 27 мая 2023Интернет и СМИ

Ozon восстановил доступ к сервисам Microsoft

Ozon восстановил доступ к сервисам Microsoft и вернулся к стабильной работе

Фото: Влад Карков / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ozon, столкнувшийся с проблемами с сервисами Microsoft, восстановил доступ к основным программам и вернулся к стабильной работе. Об этом сообщили источники внутри компании, передает РИА Новости.

«Доступ к ключевым программам уже восстановлен, данные в порядке, почтовый сервис доступен», — сказано в сообщении маркетплейса. Отмечается, что инцидент не оказал сильного влияния на работу офиса компании.

В Ozon добавили, что все системы, которые отвечают за работу складов, продавцов, партнеров и клиентский сервис, — это разработка компании, поэтому они функционируют без сбоев. «Ozon использует офисные продукты Microsoft только по лицензии — ПО приобрели через официального партнера компании», — уточнили в компании.

Ранее стало известно, что Microsoft отключила сотрудникам Ozon доступ к своим внутренним и внешним сервисам. Как писал «Коммерсантъ», это связывали с тем, что Ozon могла использовать лицензии, «закупленные обходным путем». В Ozon изданию подтвердили информацию о проблемах с доступом.

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    Виктория Кондратьева
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