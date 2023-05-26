Microsoft отключила Ozon доступ к своим сервисам

«Ъ»: Microsoft отключила сотрудникам Ozon доступ к своим внутренним и внешним сервисам

Microsoft в четверг, 25 мая, отключила сотрудникам Ozon доступ к своим внутренним и внешним сервисам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к российской компании.

Собеседник издания предполагает, что отключение связано с тем, что Ozon могла использовать лицензии, «закупленные обходным путем». По его словам, сотрудникам маркетплейса лишили доступа к Word, Excel, Teams, Outlook, из-за чего им пришлось перейти на Google Meet, Zoom, Telegram.

В Ozon изданию подтвердили информацию о проблемах с доступом к некоторым сервисам Microsoft. Там подчеркнули, что доступ к ключевым сервисам уже восстановлен, значительного влияния на работу сотрудников нет. В компании добавили, что сервисов и коммуникаций для покупателей, продавцов и партнеров Ozon эта ситуация никак не коснулась.

В Ozon также отметили, что лицензии на ПО от Microsoft компания приобрела у официального дистрибутора. Там также заверили, что не приобретали лицензии обходным путем.

25 мая «Ведомости» писали, что половина российских компаний в 2022 году не смогла продлить лицензии на зарубежное программное обеспечение. В первую очередь проблемы коснулись государственных организаций и крупных коммерческих компаний.

Ранее стало известно, что крупные российские компании и региональные органы власти пытаются сохранить лицензии на западные сервисы, использующиеся при подготовке визуальных материалов, — в первую очередь на продукты Adobe, прекратившей продавать софт в России и отключившей от подписок местные СМИ. Импортозаместить такие продукты не удалось, так как власти сочли ПО для обработки фото и видео вторичным.

