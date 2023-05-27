Глава российского биатлона пожаловался на нехватку патронов

Глава Союза биатлонистов России Майгуров пожаловался на нехватку и подоражание патронов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров пожаловался на нехватку патронов для спортсменов. Его слова приводит «Матч ТВ».

Майгуров заявил, что основной проблемой является их нехватка и двукратное подоражание. Глава СБР добавил, что есть несколько компаний, которые обеспечивают поставки привычных импортных патронов, но из‑за изменения логистических цепочек это также обходится чрезвычайно дорого.

Майгуров подчеркнул, что при этом биатлонисты пока не испытывают проблем с винтовками, и россияне продолжают пользоваться немецким оружием. «Есть некоторый ресурс и запас прочности», — подытожил он.

В октябре 2022 года турнир по биатлону в Ижевске прошел без стрельбы из-за того, что вовремя не были куплены патроны. Глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов объяснил, что покупка патронов является непростым занятием, и из-за сжатых сроков организаторы не успели их приобрести.