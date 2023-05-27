Стало известно о взятии в плен солдат ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: боец ЗВО заявил о взятии в плен двух солдат ВСУ в Харьковской области

Один из бойцов Западного военного округа заявил, что военнослужащие разведывательного батальона 6-й армии ЗВО при «набеге» на наблюдательный пункт противника в Харьковской области взяли в плен двух силовиков 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Солдат заявил о взятии в плен двух солдат ВСУ в Харьковской области и уточнил, что на позиции также обнаружили стрелковое оружие и боеприпасы.

Ранее российские военные взяли в плен две группы ВСУ под Белогоровкой в Донбассе. В составе одной из них было больше десяти человек, в другой — все бойцы 81-й бригады ВСУ. Другие детали проведенной операции российский военный, участвовавший в ней, не раскрыл.

В настоящее время бои за Белогоровку продолжаются.