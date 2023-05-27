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22:26, 27 мая 2023Мир

Российский посол высказался о сроках завершения украинского конфликта

Келин: длительность конфликта на Украине будет зависеть от того, как его обострит НАТО
Андрей Келин

Андрей Келин. Фото: Globallookpress.com

Продолжительность конфликта на Украине будет зависеть от того, насколько его будут обострять страны НАТО, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передает телеканал BBC News.

Дипломат высказался о сроках завершения украинского конфликта. «Это зависит от усилий по эскалации конфликта, которые предпринимаются странами Североатлантического альянса, особенно Великобританией», — подчеркнул он. Келин предупредил, что Москва не предпринимала «очень серьезных действий» в ответ на шаги западных союзников Киева. По мнению посла, представления о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут одержать победу над российской армией, являются «большой ошибкой идеалистов».

«Конечно, рано или поздно эта эскалация получит новое измерение, которое нам не нужно и которого мы не хотим», — добавил он.

Ранее Келин объяснил, что западные страны стремятся принять Украину в состав НАТО для того, чтобы сдерживать Россию.

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    Марина Совина
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