Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посол России объяснил стремление Запада принять Украину в НАТО

Посол РФ в Британии Келин: принятие Украины в НАТО нужно Западу для сдерживания России
Андрей Келин

Андрей Келин. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Посол России в Великобритании Андрей Келин объяснил, что западные страны стремятся принять Украину в состав НАТО для того, чтобы сдерживать Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это та часть той концепции сдерживания России, на которую сейчас Западом, и особенно США, выделены огромные средства. С одной стороны — это политическое, экономическое сдерживание, с другой стороны — переходит в военные формы и через освоение украинской территории», — сказал Келин в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос, зачем НАТО нужна Украина.

Материалы по теме:
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января

Посол РФ отметил, что подобные действия альянса вынуждают Москву «идти на совершенно ненужные нам меры по противодействию». Он пояснил, что перед Россией сегодня стоят другие вызовы: климатические, террористические, «а вот это отвлечение сил, приходится заниматься совершенно ненужными делами, отвлекающими огромные ресурсы».

13 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у переговоров Москвы с США и НАТО по гарантиям безопасности в Европе есть конкретный результат. По мнению Лаврова, таковым можно считать готовность Вашингтона обсуждать новый режим по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД).

За последнюю неделю Россия провела три раунда переговоров вокруг своих предложений по гарантиям безопасности в Европе. Первый (с делегацией из США) прошел 10 января в Женеве, второй (в рамках заседания Совета Россия — НАТО) — 12 января в Брюсселе, третий (на площадке ОБСЕ) — 13 января в Вене.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Названа возможная причина падения лифта в «Президент-Отеле»
В США прокомментировали полет первого российского Ту-160М
В Великобритании испугались введения цифровой валюты
В Белом доме высказались о сроках новых переговоров с Россией по безопасности
У России увидели военную возможность «накрыть» Европу и США
Вдова Егора Летова опубликовала ранее неизвестную песню музыканта
Полиция Лондона отказалась расследовать вечеринку Джонсона в разгар пандемии
Сенат США отказался вводить новые санкции против «Северного потока-2»
Посол России объяснил стремление Запада принять Украину в НАТО
В США оценили угрозу вторжения России на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter