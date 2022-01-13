Посол России объяснил стремление Запада принять Украину в НАТО

Посол России в Великобритании Андрей Келин объяснил, что западные страны стремятся принять Украину в состав НАТО для того, чтобы сдерживать Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это та часть той концепции сдерживания России, на которую сейчас Западом, и особенно США, выделены огромные средства. С одной стороны — это политическое, экономическое сдерживание, с другой стороны — переходит в военные формы и через освоение украинской территории», — сказал Келин в эфире телеканала «Россия-24», отвечая на вопрос, зачем НАТО нужна Украина.

Посол РФ отметил, что подобные действия альянса вынуждают Москву «идти на совершенно ненужные нам меры по противодействию». Он пояснил, что перед Россией сегодня стоят другие вызовы: климатические, террористические, «а вот это отвлечение сил, приходится заниматься совершенно ненужными делами, отвлекающими огромные ресурсы».

13 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у переговоров Москвы с США и НАТО по гарантиям безопасности в Европе есть конкретный результат. По мнению Лаврова, таковым можно считать готовность Вашингтона обсуждать новый режим по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД).

За последнюю неделю Россия провела три раунда переговоров вокруг своих предложений по гарантиям безопасности в Европе. Первый (с делегацией из США) прошел 10 января в Женеве, второй (в рамках заседания Совета Россия — НАТО) — 12 января в Брюсселе, третий (на площадке ОБСЕ) — 13 января в Вене.