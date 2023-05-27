Путин заявил о наказавших себя западных странах

Путин: пытающиеся «отменить» российскую культуру страны наказывают прежде всего себя

Пытающиеся «отменить» российскую культуру наказывают прежде всего самих себя и свои народы, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом он рассказал в видеообращении по случаю открытия академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида», опубликованном на сайте Кремля.

Как уточнил глава государства, культура и искусство должны объединять людей и страны. По его словам, эти сферы сегодня оказались в эпицентре геополитического противостояния. «Все, что связано с Россией, пытаются "отменить", вычеркнуть из достояния цивилизации. Тем самым подобные "деятели" наказывают прежде всего самих себя, лишают свои народы, своих граждан возможности прикоснуться к подлинным шедеврам», — подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что на Западе процветает «культура отмены», остракизм, а также замалчиваются факты, которые не укладываются в их шаблоны.