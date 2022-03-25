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Путин рассказал о «культуре отмены» на Западе

Президент Путин заявил о процветании на Западе «культуры отмены» и замалчивания фактов

Фото: Alexei Druzhinin / Reuters

На Западе процветает «культура отмены», остракизм, а также замалчиваются факты, которые не укладываются в их шаблоны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Это заявление глава государства сделал в пятницу, 25 марта, на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства.

«Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств, при полном попустительстве, а иногда и поощрении правящих элит», — добавил президент России.

Ранее Владимир Путин отметил, что в России нет места этнической нетерпимости.

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Никита Абрамов
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